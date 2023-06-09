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Марк Цукерберг объявил, что Meta* будет внедрять технологии на базе ИИ во все свои продукты

У Марка Цукерберга, похоже, большие планы на генеративный Искусственный интеллект, который, по словам генерального директора, появится во всех продуктах, включая Instagram*, WhatsApp и Facebook Messenger*. Хотя компания ещё не полностью адаптирована к способностям генеративного ИИ, Цукерберг совершенно ясно дал понять, что будущее за искусственным интеллектом. Цукерберг уже провёл общекорпоративное собрание, чтобы изложить планы Meta в области искусственного интеллекта. Генеральный директор проинформировал сотрудников, что компания планирует внедрить ИИ «в каждый из наших продуктов».

Цукерберг: Meta* будет внедрять технологии на базе ИИ во все свои продукты
© globallookpress.com

Первыми в плане стоят WhatsApp и Facebook Messenger*. Эти два приложения, вероятно, первыми получат функцию чат-ботов. Ранняя версия такого бота с искусственным интеллектом была замечена в Instagram* на этой неделе, и было указано, что приложение может иметь до 30 различных «личностей» на выбор. Meta* также работает над созданием функции редактирования фотографий с применением генеративного искусственного интеллекта в Instagram*, которая позволит пользователям редактировать свои фотографии с помощью текстовых подсказок.

*Признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ.

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