Ученые нашли «самых древних» хищников на Земле

Следы молекул, обнаруженные в древних горных породах, позволили ученым найти древних существ, которые охотились в мировом океане почти миллиард лет назад. Об этом пишет ScienceAlert.

© Unsplash.com

В горных породах возрастом 1,64 миллиарда лет были обнаружены маркеры, оставленные организмами, которые доминировали на Земле задолго до появления растений, животных и грибов.

Первооткрывателями протостероловой биоты стали Бенджамин Неттерсхайм, защитивший докторскую диссертацию в Австралийском национальном университете (ANU) и в настоящее время базирующийся в Бременском университете в Германии, и Йохен Брокс из ANU.

Люди и все другие зародышеобразующие существа могут проследить свою родословную вплоть до последних общих предков эукариот (LECA), которые жили более 1,2 миллиарда лет назад, пояснил Бенджамин Неттерсхайм.

«Молекулярные остатки биоты протостерола, обнаруженные в породах возрастом 1,6 миллиарда лет, по-видимому, являются самыми древними остатками нашей собственной линии — они жили еще до появления последнего общего предка эукариот», - отметил он.

По словам ученого, эти существа были распространены в морских экосистемах по всему миру и, вероятно, формировали их на протяжении большей части истории Земли.

Ученые смогли обнаружить древние организмы после того, как изменили привычные параметры поиска. Они начали искать стероиды - биомаркер ранних эукариот.

При этом Йохен Брокс отметил, что протостерольная биота была более сложной, чем бактерии.

«Мы полагаем, что они, возможно, были первыми хищниками на Земле, охотившимися и пожиравшими бактерии», - пояснил он.