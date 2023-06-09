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WSJ: Meta* запустит аналог Twitter

Meta* готовится к запуску аналога Twitter. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что некоторые общественные деятели изъявили желание иметь дело с «разумно управляемой» платформой.

Подчеркивается, что компания в настоящее время ведет переговоры с известными людьми. Среди них - Далай-лама и Опра Уинфри.

Ранее газета The New York Times писала, что штраф в размере 1,2 миллиарда евро был выписан Meta ирландской Комиссией по защите данных. Данная сумма является рекордной. Поводом для штрафа стали нарушения в сфере передачи данных.

От компании требуют прекращения передачи данных европейских пользователей Facebook в США. Это необходимо сделать в течение пяти месяцев.Сама Meta собирается обжаловать данное решение.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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