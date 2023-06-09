В Москве научили нейросети читать исторические документы

В январе 2023 года в Москве запустили совместную платформу столичного Главархива и «Яндекса» «Поиск по архивам». В ней с помощью нейросетей расшифровываются архивные записи со сложной орфографией XVIII — начала XX веков. О развитии проекта по внедрению технологий компьютерного зрения в сферу архивного дела в Международный день архивов рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова .

Заммэра отметила, что новый сервис стал эффективным помощником для исследователей и архивистов. С момента его запуска пользователи нашли и изучили уже около пяти миллионов образов с текстовой расшифровкой — больше половины всех представленных на платформе материалов. Сервис по чтению старинных рукописей доступен абсолютно бесплатно. В нем можно искать по материалам наиболее популярных у москвичей двух столетий. Поиск доступен по каталогу или через строку поиска. Кроме того, есть фильтры по городам, фондам и описям. Рядом со сканом каждой страницы отображается построчная расшифровка, сделанная нейросетями. При наведении курсора на нужный фрагмент он подсвечивается и на цифровой копии.