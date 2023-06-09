В России усилят безопасность информационной инфраструктуры

Роскомнадзор планирует создать систему сканирования, позволяющую выявлять уязвимости информационной безопасности российских ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе РКН в Telegram-канале.

Ведомство на базе Главного радиочастотного центра провело Научно-технический совет (НТС), на котором специалисты обсудили обеспечение информационной безопасности российских систем и ресурсов.

Разработка будет вестись на базе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Предполагается, что новая система для обнаружения уязвимостей интернет-ресурсов РФ будет разработана в этом году. С ее появлением получится как можно быстрее реагировать на опасные ситуации и оперативно устранять найденные уязвимости.

Также в РКН обратили внимание, что в российских информационных системах часто могут встречаться уязвимости информационной безопасности. Речь о системах баз данных, почтовых серверах, где не исключаются недоработки в плане безопасности.

В результате эксплуатация интернет-сервисов с уязвимости приводит к компрометации систем и утечкам персональных данных.