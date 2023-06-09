$82.09+0.6388.04+0.87

РКН планирует разработать систему для выявления уязвимостей интернет-ресурсов РФ

Роскомнадзор планирует создать систему сканирования, позволяющую выявлять уязвимости информационной безопасности российских ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе РКН в Telegram-канале.

В России усилят безопасность информационной инфраструктуры
© РИА Новости

Ведомство на базе Главного радиочастотного центра провело Научно-технический совет (НТС), на котором специалисты обсудили обеспечение информационной безопасности российских систем и ресурсов.

Разработка будет вестись на базе Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Предполагается, что новая система для обнаружения уязвимостей интернет-ресурсов РФ будет разработана в этом году. С ее появлением получится как можно быстрее реагировать на опасные ситуации и оперативно устранять найденные уязвимости.

Также в РКН обратили внимание, что в российских информационных системах часто могут встречаться уязвимости информационной безопасности. Речь о системах баз данных, почтовых серверах, где не исключаются недоработки в плане безопасности.

В результате эксплуатация интернет-сервисов с уязвимости приводит к компрометации систем и утечкам персональных данных.

Ко всему прочему, предполагается принятие мер по ограничению сканирования зарубежными сервисами российского сегмента сети.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители