Cоздатели ChatGPT рассказали о планах по созданию искусственного сверхинтеллекта

Сэм Альтман, глава OpenAI, рассказал о нежелании делать компанию публичной, т.е. торговать её акциями на бирже.

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Всё дело в том, что предприниматель хочет сохранить полный контроль над ней. Так, например, он отметитл, что когда его команда разовьёт суперинтеллект, ей, вероятно, придётся принять некоторые решения, которые инвесторы на публичном рынке могут воспринять очень странно.

Отметим, что OpenAI, бывшая некоммерческая организация, не испытывает нехватки средств. Её основной спонсор, Microsoft, уже вложил в компанию более $10 млрд.