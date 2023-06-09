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Xiaomi представила в Китае умные очки всего за 10 000 рублей

Компания Xiaomi представила необычный гаджет — умные очки с аудиовозможностями.

Xiaomi представила в Китае умные очки всего за 10 000 рублей
© ferra.ru

Называется девайс Mijia Smart Audio Glasses, а его вес составляет всего 38,1 г. Устройство включают в себя возможности и обычных очков, и настоящих беспроводных наушников.

Уникальность дизайна заключается в возможности свободно менять оправу очков, предлагая на выбор сразу пять «модных вариантов».

Mijia Smart Audio Glasses оснащены двойным микрофоном с искусственным интеллектом для подавления шума и двойной технологией защиты от утечки звука. Они поддерживают подавление шума сцены, эхокоррекцию, шумоподавление ветра и т.д.

Умные очки Xiaomi могут одновременно подключаться к двум Bluetooth-устройствам и совместимы с Android, iOS, macOS и Windows.

Цена новинки составляет около 10 000 рублей. Пока что очки доступны лишь в Китае.

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