Океанологи обнаружили живой "грязевой шар" на глубине 5,5 км у Австралии

«Мы были удивлены разнообразием организмов, замеченных всего за два дня, наиболее распространенным из которых был ксенофиофор, веерообразный организм, встречающийся в основном на плоских участках района утеса. Мы также нашли небольшие «грязевые шарики», которые, как мы полагаем, являются громиидами — загадочными одноклеточными организмами, живущими в сфере грязи. Они встречались у основания откоса, где они являют собой сложную и богатую пищей микросреду обитания», — сообщил Тодд Бонд, один из авторов работы.