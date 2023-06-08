Океанологи обнаружили живой "грязевой шар" на глубине 5,5 км у Австралии

Океанологи UWA обнаружили живой "грязевой шар" на глубине 5,5 километров у Австралии
Австралийские океанологи обследовали дно у подводного утеса Валлаби-Кювье. Об этом сообщает Университет Западной Австралии (UWA).
Утес Валлаби-Кювье простирается на 700 километров, обозначая границу плато Кювье, расположенного у Западной Австралии. Для исследования морского дна у утеса, которое находится на глубине до 5,5 км, ученые использовали подводный аппарат и многолучевой эхолот. Также удалось зафиксировать присутствие 50 различных организмов, включая кораллы, губки и сферический одноклеточный организм, который авторы назвали «грязевой шар».
«Мы были удивлены разнообразием организмов, замеченных всего за два дня, наиболее распространенным из которых был ксенофиофор, веерообразный организм, встречающийся в основном на плоских участках района утеса. Мы также нашли небольшие «грязевые шарики», которые, как мы полагаем, являются громиидами — загадочными одноклеточными организмами, живущими в сфере грязи. Они встречались у основания откоса, где они являют собой сложную и богатую пищей микросреду обитания», — сообщил Тодд Бонд, один из авторов работы.
Подобные исследования помогают лучше понять труднодоступные для человека подводные экосистемы.
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