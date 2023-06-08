NASA запустит ультрафиолетового "помощника" MANTIS для телескопа James Webb

NASA планирует запустить телескоп-кубсат MANTIS для обзора неба в ультрафиолетовом диапазоне. Об этом сообщает Колорадский университет в Боулдере.

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Аппарат MANTIS, чье название расшифровывается как Monitoring Activity from Nearby sTars ("наблюдение за активностью соседних звезд"), имеет стоимость $8,5 млн, что в сотни раз меньше стоимости больших телескопов вроде Hubble и James Webb.

Экономии средств во многом удалось достичь благодаря миниатюризации аппарата: он будет немногим больше тостера, в то время как Hubble по размеру приближается к автобусу. Разработкой и изготовлением MANTIS займется Колорадский университет в Боулдере. MANTIS сможет наблюдать за небом в ультрафиолетовом диапазоне, в том числе в дальнем УФ, которое приближается по длине волны к рентгеновскому излучению.

По словам ученых, новый телескоп будет дополнять обсерваторию James Webb, запущенную в 2021 году, в его миссии по исследованию атмосфер экзопланет. УФ-телескоп удобен для наблюдения за активностью звезд, и данные MANTIS дополнят собственные наблюдения James Webb, чтобы ученые смогли решить, может ли планета около этой звезды быть обитаемой.