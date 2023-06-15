Как работает активное шумоподавление в наушниках?
Активное шумоподавление (ANC, Active Noise Cancelling) — это технология, которая позволяет заглушить окружающие звуки, такие как гул двигателей самолета, шум машин или работы строительной техники. Однако в отличие от обычных беруш или закрытых мониторов, наушники с ANC действуют гораздо хитрее.
Как активное шумоподавление технически работает
Активное шумоподавление работает по принципу интерференции звуковых волн. В основе этого метода лежит принцип суперпозиции, согласно которому встречающиеся звуковые волны взаимодействуют друг с другом. Если две волны имеют одинаковую амплитуду и частоту, но противоположную фазу (то есть одна волна находится в пике, когда другая находится во впадине), они взаимно уничтожают друг друга. Это явление называется "деструктивной интерференцией", и оно очень часто встречается среди горе-меломанов, которые путают полярности акустических кабелей при подключении динамиков.
На практике ANC реализовано следующим образом. Наушники при помощи микрофонов "слушают" окружающий шум, а потом процессор генерирует звук с противоположной шуму фазой и передает его в динамики наушников. В результате, созданный системой звук как бы разворачивает или отменяет входящий шум, и вы слышите только музыку.
Плюсы и минусы активного шумоподавления
Как и у любой технологии, активный шумодав обладает и плюсами, и минусами, давайте изучим обе стороны.
- Уменьшение фонового шума. Это основное преимущество технологии ANC. Она позволяет слушать музыку или подкасты без необходимости увеличивать громкость.
- Повышение комфорта. Снижение внешнего шума поможет улучшить концентрацию при работе или учёбе в шумных условиях, а также может сделать длительные перелеты или поездки более комфортными.
- Стоимость. Наушники с активным шумоподавлением обычно стоят заметно дороже аналогв.
- Потребление энергии. Активное шумоподавление требует энергии для работы, что уменьшает время работы наушников на одном заряде.
- Качество звука. Некоторые пользователи отмечают, что активное шумоподавление может в некоторых случаях ухудшить качество звук. И это логично, так как давить наушники будут и двигатели самолета, и часть музыки, которая попадает в ту же частоту.
- Опасность на улице. Само по себе прослушивание музыки на улице уже делает вас более уязвимым, так как музыка заглушает окружающий мир. Но активный шумодав усиливает этот эффект, и вы можете не услышать даже громыхающий рядом трактор.
Заключение
Активное шумоподавление – полезная штука, но не панацея. Да, наушники с такой функцией значительно скрасят полет в самолете, но в офисе они скорее всего вас не спасут. Наоборот, заглушив шумы, ANC-модели только подчеркнут голоса коллег. Поэтому для спокойных помещений лучше купить просто хорошие «ушки» с закрытой конструкцией и плотной посадкой.