Как работает активное шумоподавление в наушниках?

Активное шумоподавление (ANC, Active Noise Cancelling) — это технология, которая позволяет заглушить окружающие звуки, такие как гул двигателей самолета, шум машин или работы строительной техники. Однако в отличие от обычных беруш или закрытых мониторов, наушники с ANC действуют гораздо хитрее.

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Как активное шумоподавление технически работает

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Активное шумоподавление работает по принципу интерференции звуковых волн. В основе этого метода лежит принцип суперпозиции, согласно которому встречающиеся звуковые волны взаимодействуют друг с другом. Если две волны имеют одинаковую амплитуду и частоту, но противоположную фазу (то есть одна волна находится в пике, когда другая находится во впадине), они взаимно уничтожают друг друга. Это явление называется "деструктивной интерференцией", и оно очень часто встречается среди горе-меломанов, которые путают полярности акустических кабелей при подключении динамиков.

На практике ANC реализовано следующим образом. Наушники при помощи микрофонов "слушают" окружающий шум, а потом процессор генерирует звук с противоположной шуму фазой и передает его в динамики наушников. В результате, созданный системой звук как бы разворачивает или отменяет входящий шум, и вы слышите только музыку.

Bang and Olufsen

Плюсы и минусы активного шумоподавления

Как и у любой технологии, активный шумодав обладает и плюсами, и минусами, давайте изучим обе стороны.

Плюсы: Уменьшение фонового шума. Это основное преимущество технологии ANC. Она позволяет слушать музыку или подкасты без необходимости увеличивать громкость.

Это основное преимущество технологии ANC. Она позволяет слушать музыку или подкасты без необходимости увеличивать громкость. Повышение комфорта. Снижение внешнего шума поможет улучшить концентрацию при работе или учёбе в шумных условиях, а также может сделать длительные перелеты или поездки более комфортными.

Минусы: Стоимость. Наушники с активным шумоподавлением обычно стоят заметно дороже аналогв.

Наушники с активным шумоподавлением обычно стоят заметно дороже аналогв. Потребление энергии. Активное шумоподавление требует энергии для работы, что уменьшает время работы наушников на одном заряде.

Активное шумоподавление требует энергии для работы, что уменьшает время работы наушников на одном заряде. Качество звука. Некоторые пользователи отмечают, что активное шумоподавление может в некоторых случаях ухудшить качество звук. И это логично, так как давить наушники будут и двигатели самолета, и часть музыки, которая попадает в ту же частоту.

Некоторые пользователи отмечают, что активное шумоподавление может в некоторых случаях ухудшить качество звук. И это логично, так как давить наушники будут и двигатели самолета, и часть музыки, которая попадает в ту же частоту. Опасность на улице. Само по себе прослушивание музыки на улице уже делает вас более уязвимым, так как музыка заглушает окружающий мир. Но активный шумодав усиливает этот эффект, и вы можете не услышать даже громыхающий рядом трактор.

Заключение