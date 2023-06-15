$83.96-0.3690.97-0.10

Как работает активное шумоподавление в наушниках?

Активное шумоподавление (ANC, Active Noise Cancelling) — это технология, которая позволяет заглушить окружающие звуки, такие как гул двигателей самолета, шум машин или работы строительной техники. Однако в отличие от обычных беруш или закрытых мониторов, наушники с ANC действуют гораздо хитрее.

Как работает активное шумоподавление в наушниках?
© Wikimedia Commons

Как активное шумоподавление технически работает

Видео дня

Активное шумоподавление работает по принципу интерференции звуковых волн. В основе этого метода лежит принцип суперпозиции, согласно которому встречающиеся звуковые волны взаимодействуют друг с другом. Если две волны имеют одинаковую амплитуду и частоту, но противоположную фазу (то есть одна волна находится в пике, когда другая находится во впадине), они взаимно уничтожают друг друга. Это явление называется "деструктивной интерференцией", и оно очень часто встречается среди горе-меломанов, которые путают полярности акустических кабелей при подключении динамиков.

На практике ANC реализовано следующим образом. Наушники при помощи микрофонов "слушают" окружающий шум, а потом процессор генерирует звук с противоположной шуму фазой и передает его в динамики наушников. В результате, созданный системой звук как бы разворачивает или отменяет входящий шум, и вы слышите только музыку.

Bang and Olufsen

Плюсы и минусы активного шумоподавления

Как и у любой технологии, активный шумодав обладает и плюсами, и минусами, давайте изучим обе стороны.

Плюсы:
  • Уменьшение фонового шума. Это основное преимущество технологии ANC. Она позволяет слушать музыку или подкасты без необходимости увеличивать громкость.
  • Повышение комфорта. Снижение внешнего шума поможет улучшить концентрацию при работе или учёбе в шумных условиях, а также может сделать длительные перелеты или поездки более комфортными.
Минусы:
  • Стоимость. Наушники с активным шумоподавлением обычно стоят заметно дороже аналогв.
  • Потребление энергии. Активное шумоподавление требует энергии для работы, что уменьшает время работы наушников на одном заряде.
  • Качество звука. Некоторые пользователи отмечают, что активное шумоподавление может в некоторых случаях ухудшить качество звук. И это логично, так как давить наушники будут и двигатели самолета, и часть музыки, которая попадает в ту же частоту.
  • Опасность на улице. Само по себе прослушивание музыки на улице уже делает вас более уязвимым, так как музыка заглушает окружающий мир. Но активный шумодав усиливает этот эффект, и вы можете не услышать даже громыхающий рядом трактор.

Заключение

Активное шумоподавление – полезная штука, но не панацея. Да, наушники с такой функцией значительно скрасят полет в самолете, но в офисе они скорее всего вас не спасут. Наоборот, заглушив шумы, ANC-модели только подчеркнут голоса коллег. Поэтому для спокойных помещений лучше купить просто хорошие «ушки» с закрытой конструкцией и плотной посадкой.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители