Ихтиолог Мейнцер: акулы нападают на туристов из-за недостатка еды

«Охотиться у берега акула может из-за низкой кормовой базы на глубине, а также в случае, если в этом месте подкармливают рыб. Иногда организаторы дайвинга занимаются подкормкой акул, чтобы привлекать туристов диковинкой. Также напасть на человека этот хищник может, если он голоден, почувствует панику или угрозу для своей территории», — рассказала Ирина Мейнцер журналистам «Известия».