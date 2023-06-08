Приложение Google Drive скоро перестанет работать на популярных версиях Windows

Google Drive – это клиент облачного хранилища Google, который можно использовать для хранения файлов, не заполняя при этом жесткий диск компьютера. Также Google Drive часто используется для резервного копирования фотографий и видеороликов, снятых на Android-смартфоны.

The Verge отмечает, что после выпуска августовского обновления пользователи перечисленных версий Windows не потеряют вообще все возможности использования сервиса. Как минимум Google Drive останется доступен для них в формате веб-версии, которую легко можно открыть в браузере. Google Drive – далеко не единственный сервис, полного функционала которого за последние несколько месяцев лишились пользователи Windows 8 и 8.1. До этого вышли новые версии, например, браузеров Chrome и Mozilla Firefox, которые тоже не запускаются на устаревших ОС. Сама Microsoft еще в январе 2023 года прекратила выпускать патчи безопасности для Windows 8 и 8.1.