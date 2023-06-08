Бывший инженер Google рассказал, каких IT-специалистов может заменить ИИ

«Все ручные функции будут автоматизированы. QA-инженеры станут теми, кто запускает и обучает эти инструменты на основе ИИ. Каждый QA-инженер в будущем будет гораздо более продуктивным, а это означает, что компаниям не нужно будет нанимать столько сотрудников», – считает Смит.