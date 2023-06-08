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Бывший инженер Google рассказал, каких IT-специалистов может заменить ИИ

Бывший инженер компании Google Зак Смит рассказал, каких IT-специалистов в скором будущем может заменить искусственный интеллект (ИИ). Об этом сообщает Business Insider.

Бывший инженер Google рассказал, каких IT-специалистов может заменить ИИ
© globallookpress.com

По словам Смита, из-за ИИ могут потерять работу QA-инженеров, поскольку научатся полностью выполнять обязанности этих специалистов.

«Создаются системы, которые автоматизируют некоторые из наиболее повторяющихся задач, которые в настоящее время выполняют QA-инженеры, в том числе тестирование интерфейса. Это когда специалист вручную нажимает на все, чтобы протестировать все функции программы», – рассказал Смит.

Хорошие новости, как отметил эксперт, состоят в том, что ИИ вряд ли сможет отобрать работу у всех QA-инженеров – но требования к таким специалистам вырастут, так как ИИ сможет самостоятельно выполнять их базовые обязанности.

«Все ручные функции будут автоматизированы. QA-инженеры станут теми, кто запускает и обучает эти инструменты на основе ИИ. Каждый QA-инженер в будущем будет гораздо более продуктивным, а это означает, что компаниям не нужно будет нанимать столько сотрудников», – считает Смит.

Кроме того, Смит также считает, что ИИ сможет заменить специалистов по технической документации и техников-программистов.

«Третья специальность, которая перейдет к ИИ, – обслуживание кода. Все нужно обновлять до новейших версий, выпускать патчи. В настоящее время многие инженеры тратят большую часть своего времени на выполнение такой работы, в будущем это будет выполнять ИИ», – полагает эксперт.

Ранее стало известно, что Великобритание проведёт первый глобальный саммит, посвященный вопросам безопасности в сфере искусственного интеллекта.

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