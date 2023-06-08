Глобальное потепление установило новый рекорд
Глобальное потепление в мире ускорилось более чем на 0,2 градуса по Цельсию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование в Earth System Science Data.
«В период 2013-2022 годов вызванное человеческой деятельностью потепление увеличивается беспрецедентными темпами — более 0,2 градуса Цельсия за десятилетие», — говорится в тексте.
Авторы исследования связали рост показателя с выбросами парниковых газов, достигших за последнее десятилетие рекордно высокого уровня в 54 миллиарда тонн CO2.
Согласно полученным учеными-экологами из разных стран данным, в 2013-2022 годах температура на Земле выросла на 1,14 градуса, превысив доиндустриальный уровень. В 2022 году она поднялась до 1,26 градуса.
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