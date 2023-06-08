Глобальное потепление установило новый рекорд

Глобальное потепление в мире ускорилось более чем на 0,2 градуса по Цельсию. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование в Earth System Science Data.

«В период 2013-2022 годов вызванное человеческой деятельностью потепление увеличивается беспрецедентными темпами — более 0,2 градуса Цельсия за десятилетие», — говорится в тексте.

Авторы исследования связали рост показателя с выбросами парниковых газов, достигших за последнее десятилетие рекордно высокого уровня в 54 миллиарда тонн CO2.