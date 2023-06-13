Наушники с костной проводимостью: как работают, особенности и бренды

Технология костной проводимости звука — не новинка, но до потребительского рынка она добралась не так уж давно. Прежде всего, до наушников. Рассказываем, как работают наушники с костной проводимостью, чем они отличаются от обычных и кому стоит подумать о покупке.

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Что такое костная проводимость и как она работает

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Если не слишком вдаваться в технические подробности, наушники с костной проводимостью немного напоминают слуховые аппараты. Однако они не проникают непосредственно в уши — вместо этого динамики располагаются прямо на скулах пользователя. Если традиционные наушники передают звуковые сигналы через вибрации барабанной перепонки, то подобные модели передают их через вибрации самой кости.

Очевидно, такой метод передачи звука приводит к снижению качества звучания: без изоляции и закупорки ушного канала страдает четкость звука. Поэтому наушники с костной проводимостью вряд ли подойдут меломанам, которые стараются достичь максимально возможного качества воспроизведения. Помимо этого, многим людям просто не нравится, как они сидят на голове: иногда масса устройства держится на маленькой части уха, что далеко не всегда комфортно.

Однако костную проводимость не стоит списывать со счетов как бесполезный гиммик. Подобные наушники хорошо подходят, например, спортсменам, которым хочется слушать музыку во время занятий, но при этом не изолироваться от окружающего мира. Например, бегунам, велосипедистам и скалолазам. Т.к. костная проводимость не затрагивает ушной канал, наушники позволяют слышать прохожих, проезжающие машины и другие важные звуки. Кроме того, они могут стать неплохой опцией для людей, страдающих нарушениями слуха, поскольку скулы выполняют ту же роль, что и барабанные перепонки.

Какие бывают наушники с костной проводимостью

Наушники этой категории — сравнительно нишевый товар, однако он пользуется определенным спросом. Как правило, среди производителей не найти известные среди широкой аудитории бренды, вроде Sony, Sennheiser, Apple или JBA. Например, вот несколько моделей из топа наушников, составленного порталом techradar.com.

H2O Audio Tri Multi-Sport

Модель не из дешевых, однако функционал устройства оправдывает затраты. Эти наушники отлично подходят как для плавания, так и для занятий спортом на суше, причем в их комплект входит встроенный MP3-проигрыватель на 8 ГБ памяти.

H20 Audio

Shokz OpenRun

Легкие, комфортные наушники, которые впечатляют не только дизайном, но и превосходным качеством звука. Влагозащита IP67 позволяет слушать музыку в дождь, тогда как два микрофона с активным шумоподавлением подходят для голосовых звонков.

Shokz

Zygo Solo

Лучшие наушники для того, чтобы слушать музыку или любимый подкаст в бассейне. Bluetooth-сигналы обладают плохой проходимостью через воду, поэтому Zygo Solo использует FM-радиопередатчик. Причем качество звука вполне солидное.

Zygo

Mojawa Mojo 1

Mojawa Mojo 1 предлагают неожиданно богатые басы, удобную посадку, влагозащиту IP67 и высокую автономность. Светоотражающее покрытие также поможет при ночных велосипедных заездах и пробежках.

Mojawa

Padmate S30

Наконец, Padmate S30 — один из лучших бюджетных вариантов, если вы не готовы тратить большие деньги на наушники. Да, качество звука будет не таким хорошим, но его хватит, чтобы наслаждаться аудиокнигами и подкастами.