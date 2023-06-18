Необычные факты о комарах

Немногие животные на Земле способны вызвать настолько же сильное отвращение, что и комары. Они водятся почти в любой точке мира, их укусы неприятны, они способны найти человека практически везде и быстро скрыться. Журнал National Geographic рассказал, что нужно знать о комарах.

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Перенос болезней

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Комары не только раздражают людей: они также являются носителями одних из самых опасных болезней для человечества и врагами номер один в борьбе против глобальных инфекций. Передаваемые ими заболевания убивают миллионы людей каждый год, причем особенно сильно страдают дети и старики в развивающихся странах.

На планете существует более 3 000 видов этих насекомых, но из них только три несут основную ответственность за распространение болезней. Anopheles — единственный вид, переносящий малярию; он также может заразить человека филяритозом и энцефалитом. Комары вида Culex переносят энцефалит, филаритоз и вирус лихорадки Западного Нила. Наконец, вид Aedes, в который входит азиатский тигровый комар, переносит желтую лихорадку, лихорадку денге и энцефалит.

Комары передают заболевания множеством способов. Например, если говорить о малярии, то паразиты, вызывающие болезнь, цепляются к брюшку самки комара и проникают в человеческий организм, когда насекомое пьет кровь. В случае желтой лихорадки и денге, комары становятся носителями, если потребляют в пищу зараженную кровь — и затем передают болезнь другим жертвам вместе со своей слюной.

Высасывание крови

Комары находят своих жертв по выдыхаемому углекислому газу, запаху пота, температуре и движению. Только самки имеют хоботок, необходимый для высасывания крови. Когда они «кусают» человека, кожу пронзает две трубки: первая вводит энзим, останавливающий свертывание крови, а второй — непосредственно качает кровь. Причем кровь нужна комарам не для собственного питания, а в качестве источника протеина для яиц. Для пищи и самцы, и самки предпочитают нектар и другие растительные сахары.

Влияние на экосистему

Единственная польза, которую приносит стая комаровв саду — это источник пищи для тысяч животных, включая птиц, летучих мышей, стрекоз и лягушек. Помимо этого, люди — не самая приоритетная добыча для комаров. Обычно они пьют кровь птиц, лошадей и другого домашнего скота.

Контроль популяции