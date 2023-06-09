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Китай разработает семиместный космический корабль нового поколения

Китай разрабатывает космический корабль нового поколения на семь мест
© globallookpress.com

Китай занимается разработкой многоразового космического корабля нового поколения, который сможет доставить на орбиту семь человек. Об этом сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, пишет ТАСС.

«[На новом корабле] будет больше пространства, его можно будет повторно использовать. Китай разрабатывает пилотируемый аппарат, способный перевозить до семи человек», — говорится в сообщении на странице ведомства в социальной сети WeChat.

По словам главного конструктора программы Чжоу Цзяньпина, проект могут реализовать в ближайшие несколько лет. Предполагается, что новый аппарат позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.

Пилотируемые космические корабли «Шэньчжоу», которые Китай использует для отправки людей на орбиту, могут перевозить до трех человек.

В мае Китай осуществил запуск корабля «Шэньчжоу-16», который доставил экипаж из трех тайконавтов на орбитальную станцию «Тяньгун», находящуюся на высоте примерно 400 километров. Корабль стартовал с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

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