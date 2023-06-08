Китай разрабатывает космический корабль нового поколения на семь мест

Китай занимается разработкой летательного аппарата нового поколения, способного доставить на орбиту семь человек. Об этом сообщило в четверг Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"[На новом корабле] будет больше пространства, его можно будет повторно использовать. Китай разрабатывает пилотируемый аппарат, способный перевозить до семи человек", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Как прокомментировал главный конструктор программы Чжоу Цзяньпин, проект может быть реализован в ближайшие несколько лет. Предполагается, что новый космический корабль позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.

Пилотируемые летательные аппараты "Шэньчжоу", используемые в КНР для отправки людей на орбиту, пока могут перевозить до трех человек.