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Китай разрабатывает космический корабль нового поколения на семь мест

Китай занимается разработкой летательного аппарата нового поколения, способного доставить на орбиту семь человек. Об этом сообщило в четверг Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Китай разрабатывает космический корабль нового поколения на семь мест
© globallookpress.com

"[На новом корабле] будет больше пространства, его можно будет повторно использовать. Китай разрабатывает пилотируемый аппарат, способный перевозить до семи человек", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat.

Как прокомментировал главный конструктор программы Чжоу Цзяньпин, проект может быть реализован в ближайшие несколько лет. Предполагается, что новый космический корабль позволит снизить издержки при доставке тайконавтов на орбиту.

Пилотируемые летательные аппараты "Шэньчжоу", используемые в КНР для отправки людей на орбиту, пока могут перевозить до трех человек.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите в штатном режиме работает космическая станция КНР. В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд. По этому показателю за указанный период он занял второе место после США.

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