Названа главная киберугроза для финансовой системы
Функционирующие квантовые компьютеры названы экспертами Банка международных расчетов самой опасной угрозой для безопасности банковских данных по всему миру, передают «Ведомости».
По данным специалистов, за счет таких машин в течение 10-15 лет хакеры начнут использовать методы дешифровки данных. Они дадут доступ к любой информации банков и их клиентов.
«В числе таких методов – разработанный в 1990-х годах квантовый алгоритм Шора, который позволяет подбирать ключи к сообщениям, зашифрованным по асимметричному принципу», – говорится в публикации.
Атаки с современных компьютеров будут менее разрушительными, чем кибератаки с квантовых устройств. Среди последствий таких атак – глубокие шоки ликвидности в банковском секторе и неплатежеспособность многих кредитных организаций, указывают эксперты.
Ранее портал 3DNews.ru сообщил, что компания Microsoft перешла на обновленную таксономию имен для хакеров, которые теперь будут называться в честь погодных явлений.