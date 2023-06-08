IT-эксперт назвал способ пресечь утечки данных клиентов торговых сетей

У бизнеса нет культуры защиты персональных данных, так как ответственность — всего лишь штраф 60 тысяч рублей за утечку. Компании заплатят деньги и дело закрыто. Это ужасно, нужны оборотные штрафы. Даже десятые доли процента — внушительные суммы, а не 60 тысяч рублей. Если говорить о технической стороне вопроса, то все ПО, даже российское, может быть полностью защищено. Вопрос в людях, — отметил Геллер.