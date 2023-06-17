Самые распространенные заблуждения об инопланетянах

Инопланетяне, согласно голливудским стереотипам, чаще всего выглядят как маленькие серые человечки с серыми глазами, которые обожают проводить научные опыты на людях. Но, на самом деле, догадки писателей и сценаристов могут оказаться далекими от правды — по крайней мере, с точки зрения науки. Портал livescience.com развеял самые расхожие заблуждения насчет инопланетной жизни.

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Инопланетяне не придут с миром

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Знаменитый физик Стивен Хокинг однажды предупредил, что попытки человечества выйти на связь со внеземной жизнью могут поставить людей под угрозу. Если инопланетяне обнаружат наш сигнал и их технологии достаточно продвинуты, то их прибытие может иметь такой же эффект, как открытие Америки Колумбом — оно не закончилось ничем хорошим для коренного населения.

По мнению некоторых специалистов, агрессия — это черта поведения, которая получила эволюционное развитие из-за необходимости добывать и защищать ресурсы. Даже если инопланетяне развивались при совсем других обстоятельствах, потребность в тех или иных ресурсах наверняка также повлияла на их поведение.

Инопланетяне создали жизнь на Земле

Популярная теория заговора гласит, что само существование человечества — это дар инопланетной цивилизации. Некоторые вообще утверждают, что первые ростки жизни появились, когда мимо Земли прошла таинственная планета Нибиру. Астрономы никогда не видели ничего подобного, но, опять же, согласно теориям, она проходит по дальней границе Солнечной системы и периодически возвращается вглубь.

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Инопланетяне обладают иммунитетом к земным бактериям

В научной фантастике инопланетные захватчики часто становятся жертвами своей инопланетной природы: из-за отсутствия иммунитета к земным бактериям они погибают от инфекций. Но в реальности подобный исход маловероятен. Если инопланетные формы жизни не похожи на людей в биохимическом смысле, то бактерии не смогут взаимодействовать с их организмами.

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Инопланетяне не съедят нас

Другой популярный троп в научной фантастике — это использование биологических материй Земли в качестве источника пропитания. И это вряд ли произойдет, причем точно по той же самой причине, что и массовая гибель инопланетян от простуды. Их организмы просто не смогут переварить такую пищу, да и, скорее всего, она им не нужна. Общество, достигшее стадии межзвездных перелетов, наверняка давно решило проблему питания.

Инопланетяне не будут спариваться с нами

Человеческая ДНК не может сочетаться с аналогичными цепочками, кодирующими инопланетную жизнь. Все организмы на нашей планете имеют ДНК, но ни один из них не может стать полноценным репродуктивным партнером для человека. Попытка скрестить человека и инопланетянина — все равно что попытка скрестить человека и случайное дерево.

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Инопланетяне не прибудут на Землю лично

По мере развития цивилизации, разумные существа обычно предоставляют грязную работу машинам. Автомобили заменили лошадей, ядерное оружие заменило пехоту, дроны заменили боевые самолеты; это вопрос повышения эффективности. Жизнь всеми силами противится второму закону термодинамики, который гласит, что энтропия во вселенной постоянно увеличивается. По факту, «жизнь» иногда определяется как явление, стремящееся к порядку. Поэтому, когда достаточно продвинутые инопланетяне решат посетить неизвестные цивилизации, они наверняка сделают это дистанционно.

Инопланетяне могут не существовать в принципе

Широко распространенное мнение, что жизнь на других планетах существует, отталкивается от того факта, что она сравнительно быстро зародилась на Земле. На это потребовалось всего несколько сотен миллионов лет после формирования планеты. Но, по правде говоря, никто даже близко не может предсказать вероятность аналогичного явления на других мирах. Абиогенез, или превращение неживой природы в живую, может быть невероятно редким.