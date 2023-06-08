Раскрыты планы IT-гигантов по поводу проектов в Казахстане
Американские IT-компании Apple, Google и Microsoft заявили о планах расширить свое присутствие в Казахстане и реализовывать на территории страны больше новых проектов. Об этом сообщается на сайте Kazakh Invest.
«Представитель Google выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном ввиду ухода с российского рынка и переформатировании деятельности на казахстанский рынок», — говорится в публикации.
В Microsoft рассказали, что планируют создание мультирегионального хаба в Казахстане с охватом стран Центральной Азии, Азербайджана, Армении, Грузии, Монголии и Пакистана. Также корпорация из Редмонда намерена проводить обучение IT-специалистов для расширения казахстанского цифрового экспорта.
В Apple сообщили о большом потенциале Казахстана в IT-секторе, подчеркнув, что готовы расширить свое присутствие в регионе. Уточняется, что всего в мероприятии приняли участие представители более 20 крупных компаний из США.
В 2022 году американские IT-компании Apple, Google и Microsoft приостановили официальную деятельность в России и покинули российский рынок IT-технологий. При этом часть сотрудников корпораций, работавших на территории России, релоцировались в другие страны.
В сентябре 2022 года газета «Ведомости» писала, что похожим образом стали поступать и другие иностранные компании. Например, российское подразделение Huawei перенаправило часть сотрудников в Казахстан и Узбекистан. При этом российский офис пока продолжает работу.