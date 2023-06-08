Раскрыты планы IT-гигантов по поводу проектов в Казахстане

Американские IT-компании Apple, Google и Microsoft заявили о планах расширить свое присутствие в Казахстане и реализовывать на территории страны больше новых проектов. Об этом сообщается на сайте Kazakh Invest.

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«Представитель Google выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с Казахстаном ввиду ухода с российского рынка и переформатировании деятельности на казахстанский рынок», — говорится в публикации.

В Microsoft рассказали, что планируют создание мультирегионального хаба в Казахстане с охватом стран Центральной Азии, Азербайджана, Армении, Грузии, Монголии и Пакистана. Также корпорация из Редмонда намерена проводить обучение IT-специалистов для расширения казахстанского цифрового экспорта.

В Apple сообщили о большом потенциале Казахстана в IT-секторе, подчеркнув, что готовы расширить свое присутствие в регионе. Уточняется, что всего в мероприятии приняли участие представители более 20 крупных компаний из США.

В 2022 году американские IT-компании Apple, Google и Microsoft приостановили официальную деятельность в России и покинули российский рынок IT-технологий. При этом часть сотрудников корпораций, работавших на территории России, релоцировались в другие страны.