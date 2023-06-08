$82.09+0.6388.04+0.87

В Windows 11 появился обновленный «Проводник»

Корпорация Microsoft представила бета-версию Windows 11 с обновленным приложением «Проводник». Об этом сообщает издание The Verge.

В Windows 11 появился обновленный «Проводник»
© Lenta.ru

Новые функции ОС Microsoft стали доступны в версии Windows 11 с номером 23475, которую получили участники программы тестирования. Одним из главных нововведений операционной системы оказался обновленный «Проводник», который получил редизайн. Также во встроенном файловом менеджере Windows появилась главная страница с недавно использованными документами и рекомендациями.

По словам журналистов, новый дизайн «Проводника» стал больше соответствовать фирменному стилю Windows 11. «Новая адресная строка интеллектуально распознает локальные и облачные папки», — отметил старший менеджер Microsoft Брэндон ЛеБлан.

Кроме нового «Проводника» в сборку 23475 добавили встроенную поддержку RGB-подсветки компьютера. Функция работает с устройствами и аксессуарами от Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer и Twinkly. По информации журналистов The Verge, Microsoft развернет новые функции для всех пользователей позже в 2023 году.

В начале июня инженеры Microsoft обновили популярный графический редактор Paint, добавив темную тему. Также в программе появилась поддержка быстрых команд, чтобы в Paint можно было эффективно работать на клавиатуре.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители