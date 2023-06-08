Найдены антитела, которые обращают вспять повреждения сердца
Кардиологи из Университетского колледжа Лондона сообщили о клиническом случаи, демонстрирующем возможность восстановления сердца. Статья ученых опубликована в журнале New England Journal of Medicine.
У троих мужчин в возрасте 68, 76 и 82 лет был диагностирован транстиретиновый сердечный амилоидоз. Транстиретиновый амилоидоз (ATTR) –это тяжелое генетическое заболевание, характеризующееся поражением органов и систем патологическим белком транстиретином, который вырабатывается печенью. При поражении сердца у пациентов часто развивается хроническая сердечная недостаточность и другие заболевания.
Примечательным является то, что все трое выздоровели. Их собственные сообщения об улучшении симптомов были подтверждены анализами. Они показали, что накопление амилоидных белков в сердце исчезло. Исследователи отметили, что организм мужчин начал бороться с белками и выделял специальные антитела. Они не были обнаружены у других пациентов, чье состояние прогрессировало как обычно.
«Мы впервые увидели, что сердце восстанавливаться при этом заболевании. Весьма вероятно, и существует возможность воссоздания таких антител в лабораторных условиях и использования их в качестве терапии», – заключили авторы.