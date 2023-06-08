Российские ретейлеры анонсировали старт продаж новых Macbook Air 15

Ретейлеры Re:Store и "М.Видео" анонсировали скорый старт продаж ноутбука Macbook Air 15 и настольного компьютера MacStudio с процессором M2 в России, точная дата и цены на устройства пока неизвестны. Соответствующие объявления появились на сайтах ретейлеров, убедился корреспондент ТАСС.

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"Встречай новые ноутбуки Air и профессиональные станции для дизайнеров от легендарного бренда Apple. Уже скоро в продаже", - сообщается на сайте "М.Видео".

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Карточки ноутбуков также появились на сайте ретейлера Re:Store. На сайтах компаний цены и точные даты старта продаж в России не указаны.

"М.Видео-Эльдорадо" как ведущий российский продавец электроники предлагает своим клиентам оценить все ключевые мировые новинки одними из первых. Так, в прошлом году, несмотря на существовавшие ограничения, первыми вывели на рынок iPhone 14. Ожидаем, что новые MacBook Air появятся в наших сетях уже в ближайшее время", - сообщили ТАСС в пресс-службе "М.Видео - Эльдорадо".

В пресс-службе Re:Store рассказали, что делают "все возможное, чтобы все актуальные продукты были в магазинах сети как можно быстрее после объявления старта продаж производителем". "И в этот раз наша сеть будет в числе первых, кто привезет новые продукты в РФ и поставит их на полку", - уверены в компании.

В пресс-службе "Билайна" также отметили, что стараются в минимальные сроки предоставлять востребованные новинки в своем ассортименте. Генеральный директор директор розничной сети МТС Андрей Губанов подчеркнул, что компания планирует представить новинки от Apple в розничной сети.

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