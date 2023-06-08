Найден новый динозавр-орнитопод

Палеонтологи нашли в штате Юта останки динозавра, который получил название Iani smithi. Судя по всему, этот вид был последним представителем своей группы и «воочию» наблюдал, как пришельцы из Азии вытесняют старых обитателей Северной Америки. Кроме того, это первый известный динозавр своей группы, который дожил до начала позднего мелового периода. Исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

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В середине мелового периода, то есть около 100 млн лет назад, климат на Земле сильно изменился. Повысилось содержание углекислого газа, из-за чего планета заметно потеплела — даже на полюсах расцвели тропические леса. При этом таяли ледники, из-за чего уровень моря ощутимо поднялся. Все это влияло на динозавров, царивших тогда на Земле. Подъем моря ограничил доступную им территорию, а покрытосеменные растения (то есть растения с цветками) начали вытеснять более привычные для травоядных животных источники пищи.

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Из-за этого видовое разнообразие динозавров радикально поменялось. В Северной Америке исчезли знаменитые гиганты-зауроподы, родственники диплодока и брахиозавра, а также охотившиеся на них аллозавры. Вместо них из Азии мигрировали более мелкие травоядные, такие как гадрозавриды («утконосые» динозавры) и цератопсиды («рогатые» динозавры), и новые хищники, такие как тираннозавриды и овирапторозавры. Новые виды небольших размеров вытеснили не только гигантов, но и некоторых прежних небольших обитателей континента из клады орнитоподов.

Теперь палеонтологи нашли останки динозавра, который судя по всему, был «последним вздохом» старой группы в это время. Он получил название Iani smithi в честь Януса — древнеримского двуликого бога, олицетворявшего прошлое и будущее. Он жил на территории современного штата Юта в середине мелового периода, примерно 99 миллионов лет назад. Iani smithi был травоядным и обладал мощной челюстью с зубами, предназначенными для разжевывания жесткого растительного материала.

Судя по всему, Iani smithi был ранним рабдодонтоморфом. Это динозавры известны практически только по окаменелостям из Европы. Однако недавно ученые предположили, что один американский и несколько австралийских динозавров также относились к этой группе. Если к ним принадлежит и «американец» Iani smithi, то это серьезно переворачивает представления палеонтологов — ведь это означает, что представители группы дожили до начала позднего мелового периода, о чем ученые ранее не догадывались.