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В США испытали ракету Vulcan Centaur

Американская компания United Launch Alliance (ULA) провела статические огневые испытания ракеты космического назначения Vulcan Centaur. Об этом сообщает SpaceNews.

Отмечается, что в ходе тестов были запущены два двигателя BE-4 первой ступени Vulcan Centaur. В ULA заявили, то эти испытания, которые предшествуют пуску носителя, прошли успешно.

В июне SpaceNews сообщило, что доходы Blue Origin, производящей BE-4, составляют сотни миллионов долларов, компания располагает заказами на миллиарды долларов.

В мае Spaceflight Now рассказало, что испытания первой ступени перспективной американской ракеты космического назначения Vulcan Centaur отложены из-за проблемы в системе зажигания.

Ракета Vulcan Centaur прибыла на космодром во Флориде в январе.

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