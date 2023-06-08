$81.46+0.2187.17+0.21

Раскрыты подробные характеристики новой раскладушки Samsung

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар на своей странице в Twitter опубликовал подробные характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5.

Появились подробные характеристики новой раскладушки Samsung
© Samsung

Согласно источнику, раскладушка от Samsung может стать самым производительным устройством в сегменте, так как получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. Galaxy Z Flip5 будет предлагаться в двух вариантах памяти: 8/128 и 8/256 ГБ.

Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым внутренним AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Внешний AMOLED-экран диагональю 3,4 дюйма получит HD-разрешение.

Устройству также приписывают две основные камеры с разрешением 12 Мп каждая, аккумулятор емкостью 3700 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy Z Flip5 будет поставляться с предустановленной оболочкой OneUI 5.1 на базе Android 13. По данным источника, стоимость устройства составит $999 (около 81,3 тыс. руб.).

Презентация Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 пройдет в конце июля в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Точная дата пока не раскрывается.

Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители