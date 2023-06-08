Появились подробные характеристики новой раскладушки Samsung

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар на своей странице в Twitter опубликовал подробные характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5.

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Согласно источнику, раскладушка от Samsung может стать самым производительным устройством в сегменте, так как получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. Galaxy Z Flip5 будет предлагаться в двух вариантах памяти: 8/128 и 8/256 ГБ.

Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым внутренним AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Внешний AMOLED-экран диагональю 3,4 дюйма получит HD-разрешение.

Устройству также приписывают две основные камеры с разрешением 12 Мп каждая, аккумулятор емкостью 3700 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy Z Flip5 будет поставляться с предустановленной оболочкой OneUI 5.1 на базе Android 13. По данным источника, стоимость устройства составит $999 (около 81,3 тыс. руб.).