Появились подробные характеристики новой раскладушки Samsung

Раскрыты подробные характеристики новой раскладушки Samsung
Авторитетный инсайдер Йогеш Брар на своей странице в Twitter опубликовал подробные характеристики складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip5.
Согласно источнику, раскладушка от Samsung может стать самым производительным устройством в сегменте, так как получит флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2. Galaxy Z Flip5 будет предлагаться в двух вариантах памяти: 8/128 и 8/256 ГБ.
Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым внутренним AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Внешний AMOLED-экран диагональю 3,4 дюйма получит HD-разрешение.
Устройству также приписывают две основные камеры с разрешением 12 Мп каждая, аккумулятор емкостью 3700 мАч с поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.
Samsung Galaxy Z Flip5 будет поставляться с предустановленной оболочкой OneUI 5.1 на базе Android 13. По данным источника, стоимость устройства составит $999 (около 81,3 тыс. руб.).
Презентация Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5 пройдет в конце июля в рамках мероприятия Galaxy Unpacked. Точная дата пока не раскрывается.