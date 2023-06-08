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ИИ научили предсказывать эмоции и реакцию людей на разные события

Прорыв в области искусственного интеллекта: нейробиологи из MIT создали вычислительную модель, способную предсказывать эмоциональные реакции людей на будущие события.

ИИ научили предсказывать эмоции и реакцию людей на разные события
© Ferra.ru

То есть им удалось симулировать принципы работы человеческого социального интеллекта, что открывает новые горизонты для исследований.

Исследователи обучили нейронную сеть предсказывать реакции игроков в условиях игры, моделирующей классическую «дилемму заключённого». При проведении эксперимента была использована модификация «забавы».

Сразу три модуля новейшей ИИ-модели работают вместе, анализируя поведение людей. Первый модуль основывается на принципе «обратного планирования» и способен делать выводы о предпочтениях и убеждениях человека.

Второй модуль сопоставляет итог игры с ожиданиями каждого участника. И затем уже третий предсказывает эмоции, которые могут возникнуть у участников, исходя из итогов игры и их ожиданий.

При тестировании модели на основе данных, не использованных во время обучения, обнаружилось, что нейронная сеть справляется с задачей предсказания эмоций лучше всех известных моделей.

Основное преимущество новинки заключается в её способности имитировать человеческое рассуждение и строить предсказания на основе ожиданий и известных данных о людях.

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