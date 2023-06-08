ОАК заявила о подготовке первого полета пассажирского самолета Ил-96-400М

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила в своем Telegram-канале о подготовке первого полета модернизированного пассажирского самолета Ил-96-400М и разместила его фотографии.

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В корпорации напомнили, что Ил-96-400М был создан в рамках программы модернизации.

«На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие», - отмечается в сообщении компании.

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В ОАК также обратили внимание на то, что самолет получил удлиненный фюзеляж, который делает его более вместительным, а также фирменную окраску.

При этом в компании не уточнили дату первого полета Ил-96-400М.