ОАК заявила о подготовке первого полета пассажирского самолета Ил-96-400М
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) заявила в своем Telegram-канале о подготовке первого полета модернизированного пассажирского самолета Ил-96-400М и разместила его фотографии.
В корпорации напомнили, что Ил-96-400М был создан в рамках программы модернизации.
«На самолет установлено современное российское бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие», - отмечается в сообщении компании.
В ОАК также обратили внимание на то, что самолет получил удлиненный фюзеляж, который делает его более вместительным, а также фирменную окраску.
При этом в компании не уточнили дату первого полета Ил-96-400М.
Ранее «Аэрофлот» обратился к компании «Туполев» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию; ОАК) с просьбой внести 99 изменений в пассажирский салон самолетов Ту-214, в том числе в конфигурацию пассажирских кресел, сервисной панели, кухни и освещения. Также в авиакомпании, которая предварительно заказала 210 Ту-214, настаивают на увеличении объема багажных полок, чтобы чемоданы размещались поперек «на боку» и на одну полку влезало до шести чемоданов cabin size.