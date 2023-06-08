TikTok уличили в создании «режима Бога» для китайских властей

Бывший высокопоставленный сотрудник ByteDance, владеющей TikTok, утверждает, что в коде компании существует бэкдор, позволяющий членам Китайской Компартии просматривать данные пользователей из любой точки мира, включая США и Гонконг.

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По его словам, власти Китая хотя бы раз использовали этот инструмент для идентификации пользователей, участвовавших в демократических протестах в Гонконге.

Автором этих заявлений является бывший главный инженер ByteDance в США Юйнтао «Роджер» Ю. Он отметил, что данные пользователей из США и всего мира становятся «доступными Компартии Китая <...> через бэкдор» в базовом коде приложения.

По его мнению, между функционерами государства и ByteDance существует тесное сотрудничество.