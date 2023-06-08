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TikTok уличили в создании «режима Бога» для китайских властей

Бывший высокопоставленный сотрудник ByteDance, владеющей TikTok, утверждает, что в коде компании существует бэкдор, позволяющий членам Китайской Компартии просматривать данные пользователей из любой точки мира, включая США и Гонконг.

TikTok уличили в создании «режима Бога» для китайских властей
© Ferra.ru

По его словам, власти Китая хотя бы раз использовали этот инструмент для идентификации пользователей, участвовавших в демократических протестах в Гонконге.

Автором этих заявлений является бывший главный инженер ByteDance в США Юйнтао «Роджер» Ю. Он отметил, что данные пользователей из США и всего мира становятся «доступными Компартии Китая <...> через бэкдор» в базовом коде приложения.

По его мнению, между функционерами государства и ByteDance существует тесное сотрудничество.

Сообщается, что Ю работал в компании с августа 2017 по ноябрь 2018 года. В своём заявлении он также рассказал о «культуре беззакония» внутри компании. По его словам, ByteDance имела «общемировую схему» по систематическому сбору контента пользователей с других сайтов и размещению его в приложениях ByteDance.

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