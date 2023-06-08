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В височной доле мозга выявлены неизвестные функции

Изучая редкое прогрессирующее заболевание, учёные смогли понять, в какой части мозга идёт расшифровка идентичности других людей, их чувства, значение слов, а также где регулируется поведение человека.

В височной доле мозга выявлены неизвестные функции
© открытые источники

Небольшая область мозга, которая находится в передней части височной доли на самом её краю, оказалась ответственна за ранее неизвестные функции.

Это выяснили учёные Северо-Западного университета (США), изучив головной мозг 28 пациентов, которые страдали редким заболеванием – дегенерацией лобно-височной долей (FTLD), сопровождавшейся трансактивной реакцией ДНК-связывающего белка типа С (TDP-C).

Прогрессирующее в течение 10-15 лет заболевание приводит в итоге к разрушению области на краю передней височной доли мозга.

Именно эта небольшая область и ответственна за такие функции мозга, как расшифровка значений слов, регуляция поведения человека, а также за распознавание чувств окружающих людей и идентичность других лиц.

Исследование этих функций и их связи с височной долей мозга продолжается. Предварительные результаты опубликованы в журнале Annals of Neurology.

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