На картине XVI века с Иисусом нашли советский спутник

Картина итальянского художника Вентуры Салимбени «Прославление таинства Евхаристии», написанная в 1595 году, привлекла внимание современных любителей искусства и сторонников теорий о путешествиях во времени, которые нашли на полотне похожий на советский спутник объект.

Сейчас картина возрастом 428 лет находится в церкви Святого Лаврентия в итальянском городе Монтальчино, расположенном неподалеку от Флоренции.В верхней части полотна находится Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух в виде голубя. Но внимание интернет-пользователей привлек темно-синий шарообразный объект в центре картины, который похож на космический аппарат, поскольку из него с двух сторон торчат два длинных стержня, напоминающие антенны. Внешне сфера похожа на первый искусственный спутник Земли, советский «Спутник-1».

Председатель Ассоциации паранормальных расследований Манчестера Стив Мера, который в 2016 году заявил о наличии в христианском искусстве множества намеков на существование неопознанных летающих объектов, так высказался по поводу изображенного на средневековом полотне шара:

«Интересно, что он действительно удивительно похож на спутник. Там даже есть небольшая выпуклость справа и точно такая же выпуклость имеется на сфере с картины», – сказал председатель Ассоциации паранормальных расследований Манчестера Стив Мера.

Однако историки искусства призвали не искать мистику там, где ее нет. По их мнению, шар на картине Вентуры Салимбени – это небесная сфера или Вселенная, а «антенны» – скипетры, символизирующие божественную власть и покровительство Бога, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Star.