Объявлены сроки отбора космонавтов для полетов на РОС

Впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС) планируют в 2023-2024 годах. Сроки объявили агентству Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК).

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По информации ЦПК, в полетах на новую станцию также примут участие действующие космонавты Роскосмоса.

24 мая с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-23», на борту которого нанесены изображения, посвященные 300-летию города Пермь и 60-летию полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.