$81.46+0.2187.17+0.21

Данные клиентов компании «Аскона» появились в сети

Группа компаний «Аскона» начала внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Данные клиентов компании «Аскона» появились в сети
© Lenta.ru

«Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите», — подчеркнули в компании.

Информацию об утечке около 2 миллионов записей клиентов компании опубликовали в Telegram-канале Data1eaks. Отмечается, что актуальность данных в файлах охватывает период с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года.

Ранее в сети появились клиентские базы гипермаркета «Ашан» и сети Gloria Jeans. Уточняется, что сведения включают в себя фамилию, номер телефона, адрес электронной почты и адреса доставки и самовывоза товаров.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители