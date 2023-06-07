Данные клиентов компании «Аскона» появились в сети

Группа компаний «Аскона» начала внутреннюю проверку после сообщений об утечке данных клиентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

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«Мы понимаем важность персональных данных и предпринимаем все усилия по их защите», — подчеркнули в компании.

Информацию об утечке около 2 миллионов записей клиентов компании опубликовали в Telegram-канале Data1eaks. Отмечается, что актуальность данных в файлах охватывает период с июля 2018 года по 20 апреля 2023 года.