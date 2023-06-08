Для Windows 11 вышло обновление Insider Preview

Участники программы тестирования Windows 11 Insider Preview получили доступ к обновлению под номером 23475, в котором Microsoft представила новый «Проводник» и другие изменения. Об этом говорится в официальном блоге компании.

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Новый «Проводник» получил переработанную главную страницу, на которой отображаются актуальные и важные пользовательские файлы. Кроме того, адресная строка интегрирована с OneDrive, что позволяет распознавать локальные и облачные папки.

Вместе с тем в настройках компьютера появилась новая функция по названием «Динамическое освещение», которая позволяет пользователям Windows контролировать подсветку своих устройств с помощью стандарта HID LampArray.

Обновление также содержит ряд мелких улучшений и исправлений, среди которых новые эмодзи и обновленный дизайн карточек в Microsoft Store.