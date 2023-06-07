Сложные органические молекулы найдены в 12 млрд световых лет от Земли

Ученые нашли самые далекие сложные органические молекулы — в галактике, удаленной от Земли на расстояние 12 млрд световых лет. Это позволит астрономам лучше понять состав первых галактик и химические реакции, протекавшие в них. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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SPT0418-47 — это галактика, которая расположена на расстоянии 12 млрд световых лет от Земли. Она образовалась тогда, когда Вселенной было менее 1,5 млрд лет, что составляет около 10% от ее текущего возраста. Изучение галактики SPT0418-47 затруднено из-за того, что она скрыта облаками пыли. Частички пыли поглощают или отражают свет, из-за чего с наземных телескопов очень тяжело зарегистрировать его. Однако исследование галактики все равно возможно благодаря феномену гравитационных линз. Когда две галактики, одна из которых расположена дальше другой, перекрывают друг друга при наблюдении с Земли, ближняя галактика играет роль линзы и усиливает световой сигнал от дальней галактики.

Именно этот феномен применили ученые при исследовании галактики SPT0418-47 с помощью телескопа NASA James Webb. Они проанализировали галактику с помощью спектроскопии и узнали, что межзвездный газ в ней обогащен тяжелыми элементами. Это говорит о том, что в галактике было уже несколько поколений звезд, которые родились и погибли. Помимо этого, астрономы обнаружили молекулы из класса полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). На Земле такие вещества могут вырабатываться при лесных пожарах, неполном горении других соединений и так далее. Так как ПАУ состоят только из углерода и водорода, сейчас предполагается, что они были необходимы для появления первых форм жизни. Сейчас же ученые нашли в космосе ПАУ, которые расположены дальше всего.