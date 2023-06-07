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ИИ сможет писать новости для крупнейших мировых СМИ в пару кликов

WordPress, одна из крупнейших в мире платформ для блогов и управления контентом, представила новый инструмент, созданный на основе искусственного интеллекта.

ИИ сможет писать новости для крупнейших мировых СМИ в пару кликов
© Ferra.ru

Свежий плагин, названный Jetpack AI Assistant, обещает в корне изменить процесс создания и редактирования текстов. Разработчики описывают его как «партнёра по творческому письму», который позволяет пользователям «генерировать разнообразный контент по их приказу, значительно сокращая время и усилия, необходимые для создания контента».

Стоит отметить, что на базе WordPress построены крупнейшие мировые СМИ, включая The New York Times и Bloomberg. Да и IT-компании также любят использовать данный движок вкачестве основы.

Демонстрационные материалы показывают, как с помощью инструмента можно суммировать блог-пост в заголовке, подстроить тон текста (пользователи могут выбирать между опциями «формальный», «провокационный» и «юмористический») и даже сгенерировать целый блог-пост из одного запроса.

Сообщается, что инструмент также может исправлять орфографию и грамматику, а также переводить на 12 языков, включая английский, испанский, французский, китайский и хинди.

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