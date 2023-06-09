$82.09+0.6388.04+0.87

Самый мощный Android-смартфон получил версию 16ГБ/1ТБ стоимостью $520

iQOO представила новую версию своего флагмана Neo 8 Pro, которая сейчас возглавляет рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu.

Самый мощный Android-смартфон получил версию 16ГБ/1ТБ стоимостью $520
© ferra.ru

Новинка получила 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного накопителя. Самое интересное, что цена устройства составляет всего $520, что в 1,5 - 2 раза ниже стоимости аналогов. И с сегодняшнего дня компания открыла предзаказы на девайс в Китае.

iQOO Neo 8 Pro построен на базе процессора Dimensity 9200+ от MediaTek и оснащён OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.

В смартфоне установлена двойная камера с датчиками разрешением 50 и 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт.

1
Ferra.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители