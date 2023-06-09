Самый мощный Android-смартфон получил версию 16ГБ/1ТБ стоимостью $520

iQOO представила новую версию своего флагмана Neo 8 Pro, которая сейчас возглавляет рейтинг самых мощных смартфонов по версии AnTuTu.

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Новинка получила 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного накопителя. Самое интересное, что цена устройства составляет всего $520, что в 1,5 - 2 раза ниже стоимости аналогов. И с сегодняшнего дня компания открыла предзаказы на девайс в Китае.

iQOO Neo 8 Pro построен на базе процессора Dimensity 9200+ от MediaTek и оснащён OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц.