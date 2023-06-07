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В TrendForce спрогнозировали 200 тысяч проданных гарнитур Vision Pro от Apple в 2024 году

Аналитики TrendForce дали прогноз, что Apple удастся поставить 200 тыс. гарнитур смешанной реальности Vision Pro в 2024 году, что меньше других популярных гаджетов компании из Купертино. Об этом сообщается в блоге аналитической компании.

Apple дали неутешительный прогноз по продажам нового гаджета
© Apple

«Реакция рынка будет в значительной степени зависеть от последующего внедрения ориентированных на потребителя моделей Vision Pro и способности Apple предлагать привлекательные повседневные функции, которые будут способствовать быстрому росту рынка дополненной реальности в целом», — отметили в TrendForce.

При этом аналитики указали на то, что новинка может привлечь потенциальных покупателей дизайном и высокой производительностью. Однако сложность ее производства и ограниченные производственные мощности для выпуска создают трудности, в том числе с решением выпускать новый гаджет только в начале 2024 года.

В TrendForce посчитали, что стоимость гарнитуры в $3499 и ее оснащение внешним источником питания с двумя часами автономной работы помешают более активной адаптации новинки на потребительском рынке.

«В настоящий момент у Apple Vision Pro наблюдается явная нехватка приложений для обычных пользователей, что делает ее более привлекательной скорее для разработчиков и корпоративных пользователей», — заключили специалисты.

Вскоре после презентации нового устройства 5 июня на конференции WWDC специалисты компании Wellsenn XR проанализировали стоимость компонентов первой MR-гарнитуры и пришли к выводу, что себестоимость новинки Apple более чем в два раза ниже розничной цены.

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