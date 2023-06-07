Астрономы открыли теплый юпитер с эксцентричной орбитой

Международная команда астрономов с помощью спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) обнаружила ранее неизвестную экзопланету из класса теплых юпитеров. Новооткрытый инопланетный мир вращается вокруг своей родительской звезды по эксцентричной и смещенной орбите.

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Исследование уже доступно на сервере препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Вновь открытый мир получил обозначение TOI-1859 b. Он вращается вокруг карликовой звезды класса F, известной как TOI-1859 (другое обозначение TIC-229742722). Нашли ученые эту планету так называемым транзитным способом.

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TESS специализируется на поиске экзопланет, которые периодически перекрывают свет от своей звезды для наблюдателя, когда проходят по орбите перед ней. В данном случае сначала был идентифицирован такой транзитный сигнал. А в дальнейшем планетарная природа сигнала была подтверждена наземными наблюдениями, которые проводились на протяжении четырех лет. Это позволило выявить цикличность транзитного сигнала, что указало на факт существования планеты.

Далее на основе полученных данных ученые произвели необходимые расчеты и установили, что вновь открытый теплый юпитер имеет радиус около 0,86 радиуса Юпитера и обращается вокруг своей звезды-хозяина каждые 63,48 дня. Экзопланета расположена на расстоянии около 0,33 астрономических единицы от звезды. В качестве теплого юпитера ученые классифицировали данный объект по ряду признаков, в том числе по короткому расстоянию до звезды и эффективной температуре, которую имеет звезда и которая составляет 6067 градусов по Цельсию.