Intel представила новую видеокарту Arc для ПК и ноутбуков

Компания Intel анонсировала две бюджетные видеокарты Arc Pro A60 и Arc Pro A60M. Новые продукты представляют собой значительный шаг вперед в производительности в семействе Intel Arc Pro и тщательно разработаны для пользователей профессиональных рабочих станций с видеопамятью до 12 ГБ (VRAM) и поддержкой четырех дисплеев с расширенным динамическим диапазоном (HDR) и Dolby Vision.

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A60 Pro

A60 Pro предназначен для настольных ПК, и основан на архитектуре Intel Xe-HPG (Alchemist). Видеокарта включает в себя 16 ядер Xe (256 блоков затенения FP32) и 12 ГБ памяти GDDR6. Также здесь используется графический процессор Alchemist под названием ACM-G12, и PCIe 4.0×16. Тактовая частота составляет до 2,4 ГГц, TDP – 130 Вт.

A60M Pro

A60M Pro – это мобильная версия, которая работает на частоте до 1,3 ГГц. Как утверждает производитель, новые графические процессоры Arc Pro будут получать ежеквартальные обновления драйверов. Они также поддерживают набор инструментов Intel oneAPI Rendering Toolkit, который «позволяет создавать высокопроизводительные визуальные эффекты высокой точности».

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