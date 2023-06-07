Астрономы обнаружили "следы" гигантской звезды, чья масса превышала солнечную в 260 раз

Астрономы обнаружили на окраинах Млечного Пути свидетельства того, что в созвездии Льва в далеком прошлом находилась гигантская звезда, чья масса превышала солнечную примерно в 260 раз. Это светило превратилось в экзотическую парно-нестабильную сверхновую.

© Российская Газета

Ученые обнаружили, что материя звезды J1010+2358 в созвездии Льва содержит в себе необычное соотношение элементов с четным и нечетным количеством протонов. Эта аномалия, а также небольшие количества натрия и так называемых альфа-элементов в недрах этого светила говорят в пользу того, что оно сформировалось из останков гигантской древней звезды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаб-квартиры Китайской академии наук (КАН).

Как отмечается, звезда относилась к числу первых звезд Вселенной. Они были совершенно не похожи на Солнце и другие современные светила, так как их недра не содержали астрономических "металлов", элементов тяжелее водорода и гелия. В силу размеров и химического состава такие звезды выгорали очень быстро, за десятки миллионов лет. Когда их запасы водорода иссякали, они взрывались, порождая так называемые парно-нестабильные сверхновые. Эти вспышки засеивали окружающее пространство астрономическими "металлами", что ускоряло химическую эволюцию мироздания.