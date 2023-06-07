ЕС хочет полностью отказаться от технологий Huawei в своих сетях 5G

Европейский союз (ЕС) планирует ввести запрет на использование технологий в сфере 5G, которые представляют собой угрозу. В список таких разработок уже вошли решения китайской компании Huawei. Об этом сообщает издание Financial Times.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что только треть стран Европейского союза добровольно отказались от использования оборудования Huawei в своих сетях 5G. В частности, от китайского бренда отказались Дания, Швеция, Эстония и Латвия. При этом такая большая страна, как Германия, продолжает доверять китайскому вендору.

По словам Бретона, это слишком малая доля. Лояльное отношение большинства стран к Huawei, считает он, ставит под угрозу безопасность всего союза.

Financial Times пишет, что ЕС может ввести жесткий запрет на использование технологий Huawei, если большая часть стран союза продолжит пользоваться решениями этой и других компаний, признанных ненадежными. Соответствующий документ был разработан еще в 2020 году.