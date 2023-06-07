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FT: ЕС хочет полностью отказаться от технологий Huawei в своих сетях 5G

Европейский союз (ЕС) планирует ввести запрет на использование технологий в сфере 5G, которые представляют собой угрозу. В список таких разработок уже вошли решения китайской компании Huawei. Об этом сообщает издание Financial Times.

ЕС хочет полностью отказаться от технологий Huawei в своих сетях 5G
© РИА Новости

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что только треть стран Европейского союза добровольно отказались от использования оборудования Huawei в своих сетях 5G. В частности, от китайского бренда отказались Дания, Швеция, Эстония и Латвия. При этом такая большая страна, как Германия, продолжает доверять китайскому вендору.

По словам Бретона, это слишком малая доля. Лояльное отношение большинства стран к Huawei, считает он, ставит под угрозу безопасность всего союза.

Financial Times пишет, что ЕС может ввести жесткий запрет на использование технологий Huawei, если большая часть стран союза продолжит пользоваться решениями этой и других компаний, признанных ненадежными. Соответствующий документ был разработан еще в 2020 году.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что Путин призвал сосредоточиться на достижении технологического суверенитета в РФ.

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