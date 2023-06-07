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Смартфон realme GT3 запустится в России 15 июня

Бренд realme объявил о скором запуске смартфона realme GT3 в России. Флагман со скоростной зарядкой мощностью 240 Вт и интерактивным дизайном с RGB-подсветкой можно будет приобрести уже 15 июня.

Смартфон realme GT3 запустится в России 15 июня
© Российская Газета

Китайская версия, которая носит название GT Neo5, вышла в Поднебесной в феврале и установила рекорды по стартовым продажам в двух крупнейших онлайн-магазинах TMALL и JD.com. Глобальная версии устройства - realme GT3 - была представлена на выставке Mobile World Congress 2023. Россия станет первым рынком, где можно будет приобрести новинку.

Одна из главных фишек аппарата - мощная зарядка на 240 Вт. С ней аккумулятор realme GT3 емкостью 4600 мАч можно подзарядить с нуля до 20% всего за 80 секунд. До 50% устройство заряжается за 4 минуты, а для полной зарядки требуется всего 9 минут 30 секунд.

Также гаджет выделяется необычным дизайном. Сквозь прозрачное стекло рядом с модулем камеры виден интерфейс с RGB-подсветкой. Индикатор сообщит об уровне заряда устройства, входящих звонках и сообщениях, а также об обратном отсчете при установленном таймере на фотосъемку. Доступна индивидуальная настройка персонализации: можно выбрать один из 25 различных цветов, 2 ритмов и 5 скоростей пульсации.

Подробные технические характеристики и доступные конфигурации realme GT3 будут объявлены позднее.

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