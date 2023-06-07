У древних людей обнаружили признаки сложного поведения

Международная группа ученых под руководством палеоантрополога Ли Бергера из Университета Витватерсранда (ЮАР) сообщила, что обнаружила древнейшие могилы вымерших видов людей, которые ранее считались неспособными к настолько сложному поведению, чтобы намеренно хоронить сородичей. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории bioRxiv.

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Ученые провели раскопки в южноафриканской пещере «Восходящая звезда», где еще в 2013 году были найдены окаменелые останки, принадлежавшие вымершему виду гоминидов Homo naledi. «Восходящая звезда» принадлежит сложной системе известняковых пещер, известных под названием «Колыбель человечества», где ученые обнаруживали кости самых ранних приматов. Недавние раскопки выявили 65 новых захоронений H. naledi.

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H. naledi жил в среднем плейстоцене, около 200-300 тысяч лет назад. Внешне он походил на человека современного анатомического типа Homo sapiens, однако он также имеет схожие черты с австралопитеками, в том числе имел небольшой объем мозга. При этом некоторые ученые полагают, что, несмотря на маленький мозг, H. naledi мог обладать достаточно сложной центральной нервной системой и имел относительно развитые когнитивные способности. Эти приматы предпочитали лазать по деревьям, а не ходить на дальние расстояния по земле, но при этом умели производить примитивные каменные инструменты.

В 2015 году ученые впервые предположили, что H. naledi намеренно хоронили сородичей, однако четких доказательств такой практики у ранних Homo не было. Самое древнее известное захоронение Homo сделано около 78 тысяч лет назад в Кении, где был обнаружен частичный скелет ребенка, преднамеренно захороненный в яме. Теперь исследователи сообщили, что они нашли доказательства как минимум двух намеренных захоронений в пещере «Восходящая звезда», которые на 100 тысяч лет древнее самых ранних захоронений Homo sapiens.

Одно из захоронений H. naledi было обнаружено в знаменитой камере Диналеди (англ. Dinaledi Chamber), поверхность которой усыпана костями, а другое — в Холмовом Вестибюле (англ. Hill Antechamber), у проходов в камеру. На полу пещеры имели достаточно четкие границы, характерные для намеренного погребения у сапиенсов. Сочетание геологических и анатомических данных показывает, что гоминиды специально вырыли ямы, чтобы положить туда тела пяти особей.