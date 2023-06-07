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В App Store появилась новая полезная функция

Пользователи iPhone уже начали скачивать новую iOS 17 и обнаруживать в ней новые функции, о которых не было сказано во время презентации Apple. Одной из них, как пишет издание iPhones, является счетчик в App Store, который показывает время, оставшееся до завершения загрузки приложения.

Отмечается, что таймер появляется на странице приложения в App Store сразу после начала загрузки. Он располагается под круговой диаграммой, которая лишь примерно отражает прогресс скачивания.

«Раньше, загружая приложение из App Store, нельзя было понять, сколько на это потребуется времени. Сервис показывал только анимацию закрывающегося кольца», – пишет iPhones.

iOS 17 была представлена 5 июня в рамках презентации WWDC23. Вскоре после шоу Apple традиционно открыла доступ к скачиванию бета-версии новой ОС. Однако, в отличие от практики прошлых лет, в 2023 году доступ к бета-версии iOS получили не только разработчики, но и рядовые пользователи iPhone. Аналогично ситуация обстоит и с iPadOS 17.

ArsTechnica: Apple ни разу не упомянула термин ИИ на протяжении всей презентации на WWDC

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что в WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отправлять в мессенджере картинки без сильного сжатия.

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