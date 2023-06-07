США захотели регулировать применение ИИ в военной сфере

«Мы считаем, что речь идет о вопросах, о которых следует думать всем странам, которые [им] следует принимать во внимание — в плане того, как они рассматривают применение ИИ в вооруженных силах. Так что мы никого на данном этапе не исключаем. Мы действительно хотим посмотреть, что на этот счет думают [другие] страны», — сказала она, комментируя вопрос о том, как США смотрят на участие России и Китая в обсуждении тем, относящихся к подготовке правил, которые регулируют применение ИИ в военных целях.