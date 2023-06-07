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США захотели регулировать применение ИИ в военной сфере

Соединенные Штаты хотели бы разрабатывать нормы применения искусственного интеллекта (ИИ) в военной сфере вместе с Россией и Китаем. С соответствующим заверением выступила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность, передает ТАСС.

США захотели регулировать применение ИИ в военной сфере
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«Мы считаем, что речь идет о вопросах, о которых следует думать всем странам, которые [им] следует принимать во внимание — в плане того, как они рассматривают применение ИИ в вооруженных силах. Так что мы никого на данном этапе не исключаем. Мы действительно хотим посмотреть, что на этот счет думают [другие] страны», — сказала она, комментируя вопрос о том, как США смотрят на участие России и Китая в обсуждении тем, относящихся к подготовке правил, которые регулируют применение ИИ в военных целях.

Также Дженкинс отвергла предположение о том, что, возможно, США даже не следует начинать такие обсуждения с Москвой и Пекином, поскольку они якобы не согласятся с точкой зрения Вашингтона.

Ранее в июне американский бизнесмен Илон Маск в ходе беседы с претендентом на пост президента США в 2024 году Робертом Кеннеди-младшим рассказал, что во время своего недавнего визита в КНР он обсудил с властями страны вопросы регулирования ИИ.

В том же месяце газета The Guardian писала, что беспилотник Военно-воздушных сил США, управляемый ИИ, решил ликвидировать оператора, чтобы тот не мешал дрону выполнять свою задачу в ходе испытаний.

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