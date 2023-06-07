Эксперты NASA рассказали о необъяснимых маневрах НЛО

Неопознанные металлические шары бороздят воздушное пространство в разных уголках Земли, совершая при этом необъяснимые маневры. С такой интригующей затравки начала отчитываться о своей работе группа из 16 экспертов американского космического управления NASA, которая занимается изучением неопознанных объектов в воздухе.

© Российская Газета

На минувшей неделе группа провела первые публичные слушания, общий итог которых таков: часть наблюдаемых случаев НЛО объяснения не имеют и требуют дальнейшего изучения, но сказать что-то наверняка про существование внеземных форм жизни пока нельзя.

Представитель Пентагона на слушаниях сообщил, что с 1996 года изучено 800 сообщений о "летающих тарелках". Большей части из них удалось найти научное объяснение - это разнообразные летательные аппараты, аэростаты или оптические иллюзии. Но 2-5% случаев остаются необъяснимыми аномалиями.

"Неопознанные шары совершают маневры без крыльев и двигателей"

Особенное внимание военных привлекают наблюдаемые в разных регионах мира шарообразные объекты диаметром от 1 до 4 метров, "совершающие интересные маневры". Ранее публике было показано видео одного из таких объектов на Ближнем Востоке. Скорость у объектов бывает от нулевой до сверхзвуковой. При этом они способны маневрировать, несмотря на отсутствие и крыльев, и видимых признаков тяги.

Пытливую публику, впрочем, такие объяснения не удовлетворили. Во время трансляции слушаний на YouTube многие зрители намекали на то, что власти США скрывают данные об инопланетных гостях.