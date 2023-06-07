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США с орбиты понаблюдают за российскими спутниками

Космические силы США планируют летом запустить спутники, предназначенные для наблюдения за космическими аппаратами России и Китая, которые якобы могут представлять опасность для американской орбитальной группировки. Об этом сообщает Bloomberg.

США с орбиты понаблюдают за российскими спутниками
© Lenta.ru

Получившая название Silent Barker группировка, создаваемая совместно с Национальным разведывательным управлением, позволит распознать возникновение угроз в отношении американских спутников и «обеспечит возможность поиска, обнаружения и отслеживания объектов для своевременного выявления угроз».

Ожидается, что группировка будет насчитывать несколько космических аппаратов, расположенных на высоте 35,4 тысячи километров над поверхностью Земли.

Бывший сотрудник комитета Палаты представителей по вооруженным силам Сара Минейро, комментируя планы запуска Silent Barker, заметила, что американские космические аппараты «существенно увеличат возможность Космических сил отслеживать на орбите спутники противника, маневрирующие вокруг или в непосредственной близости от американских спутников».

В июне бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что российские спутники отслеживают все передвижения военных Вооруженных сил Украины.

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